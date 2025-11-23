3 от 3 за България U15 след успех над Черна гора

Юношеският национален отбор на България до 15 години постигна отличен резултат на турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Молдова, като записа три победи от три изиграни срещи. След успехите с 2:1 срещу домакините и категоричното 5:1 над Азербайджан, "лъвчетата" на селекционера Петър Карачоров затвърдиха силното си представяне с нова победа - 2:1 срещу Черна гора.

Даниел Лилковски и Емилиян Николов бяха точни в последната среща и донесоха заслужен успех на тимa.

България U15 разгроми Азербайджан

Българският отбор показа стабилност, характер и качествен футбол през целия турнир, като доминираше в големи периоди от своите мачове и демонстрира видимо развитие в играта.

България U15 с обрат и победа срещу Молдова

"Лъвчетата" се завръщат у дома с максимален актив и ценен международен опит, който ще подпомогне развитието в следващите етапи от подготовката им.

Стартов състав на България U15 срещу Черна гора: 12. Алекс Байрактаров, 4. Васил Варгулев, 5. Борис Стефанов, 3. Галин Димитров, 8. Иван Делев, 9. Красимир Илчев, 2. Румен Даскалов, 6. Ник Георгиев, 14. Теодор Матев, 10. Даниел Лилковски, 20. Йоан Йорданов.