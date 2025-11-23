Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U15
  3. 3 от 3 за България U15 след успех над Черна гора

3 от 3 за България U15 след успех над Черна гора

  • 23 ное 2025 | 12:35
  • 170
  • 0
3 от 3 за България U15 след успех над Черна гора

Юношеският национален отбор на България до 15 години постигна отличен резултат на турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Молдова, като записа три победи от три изиграни срещи. След успехите с 2:1 срещу домакините и категоричното 5:1 над Азербайджан, "лъвчетата" на селекционера Петър Карачоров затвърдиха силното си представяне с нова победа - 2:1 срещу Черна гора.

Даниел Лилковски и Емилиян Николов бяха точни в последната среща и донесоха заслужен успех на тимa.

България U15 разгроми Азербайджан
България U15 разгроми Азербайджан

Българският отбор показа стабилност, характер и качествен футбол през целия турнир, като доминираше в големи периоди от своите мачове и демонстрира видимо развитие в играта.

България U15 с обрат и победа срещу Молдова
България U15 с обрат и победа срещу Молдова

"Лъвчетата" се завръщат у дома с максимален актив и ценен международен опит, който ще подпомогне развитието в следващите етапи от подготовката им.

Стартов състав на България U15 срещу Черна гора: 12. Алекс Байрактаров, 4. Васил Варгулев, 5. Борис Стефанов, 3. Галин Димитров, 8. Иван Делев, 9. Красимир Илчев, 2. Румен Даскалов, 6. Ник Георгиев, 14. Теодор Матев, 10. Даниел Лилковски, 20. Йоан Йорданов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

  • 23 ное 2025 | 09:26
  • 587
  • 0
Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

  • 23 ное 2025 | 09:21
  • 1539
  • 1
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4146
  • 7
Струмска слава би Германея в голово шоу

Струмска слава би Германея в голово шоу

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1420
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 3222
  • 3
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11167
  • 34
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

  • 23 ное 2025 | 12:45
  • 3416
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 22225
  • 18
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 318
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11167
  • 34
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4146
  • 7
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 14882
  • 5