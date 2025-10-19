Популярни
ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
  2. България U15
  България U15 с втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА

България U15 с втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА

  • 19 окт 2025 | 13:46
  • 252
  • 0
България U15 с втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА

България U15 записа втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА след 2:0 над Словакия U15. Надпреварата среща "лъвчетата" с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата.

Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА
Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

В откриващия за надпреварата мач "лъвчетата" спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3.  

От 16.00 часа днес е двубоят Литва U15 – Полша U15, а в заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, докато родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

