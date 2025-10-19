България U15 с втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА

България U15 записа втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА след 2:0 над Словакия U15. Надпреварата среща "лъвчетата" с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата.

Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

В откриващия за надпреварата мач "лъвчетата" спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3.

От 16.00 часа днес е двубоят Литва U15 – Полша U15, а в заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, докато родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.