Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси търси начин да се отърве от Стърлинг

Челси търси начин да се отърве от Стърлинг

  • 28 яну 2026 | 01:33
  • 128
  • 1
Челси търси начин да се отърве от Стърлинг

Челси възнамерява да се раздели с халфа Рахийм Стърлинг през януари, според Sky Sports News. Ръководството на лондонския клуб вече е започнало разговори с 31-годишния футболист и неговите представители. Очаква се страните да приключат процеса преди затварянето на трансферния прозорец.

Англичанинът е отказал да премине под наем в Уест Хам. Вместо това, той обмисля да се присъедини към Фулъм.

Стърлинг не е изиграл нито един официален мач за Челси този сезон и тренира отделно от основния състав. Той прекара миналия сезон под наем в Арсенал.

Настоящият му договор с Челси е до лятото на 2027 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

  • 27 яну 2026 | 19:21
  • 807
  • 1
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

  • 27 яну 2026 | 19:07
  • 1008
  • 0
Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

  • 27 яну 2026 | 18:52
  • 11266
  • 1
Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

  • 27 яну 2026 | 18:51
  • 5720
  • 12
Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

  • 27 яну 2026 | 18:50
  • 1100
  • 0
Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

  • 27 яну 2026 | 18:08
  • 1842
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 9775
  • 15
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 2896
  • 1
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 13230
  • 25
Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 14288
  • 18
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 25720
  • 31
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 15708
  • 8