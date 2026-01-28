Челси търси начин да се отърве от Стърлинг

Челси възнамерява да се раздели с халфа Рахийм Стърлинг през януари, според Sky Sports News. Ръководството на лондонския клуб вече е започнало разговори с 31-годишния футболист и неговите представители. Очаква се страните да приключат процеса преди затварянето на трансферния прозорец.

Англичанинът е отказал да премине под наем в Уест Хам. Вместо това, той обмисля да се присъедини към Фулъм.

Стърлинг не е изиграл нито един официален мач за Челси този сезон и тренира отделно от основния състав. Той прекара миналия сезон под наем в Арсенал.

Настоящият му договор с Челси е до лятото на 2027 година.

Снимки: Gettyimages