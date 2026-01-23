Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Челси е сред кандидатите за нов отбор на Дъглас Луис

Челси е сред кандидатите за нов отбор на Дъглас Луис

  • 23 яну 2026 | 14:47
  • 551
  • 0

Челси, Астън Вила, Васко да Гама и Аякс се интересуват от халфа на Ювентус Дъглас Луис, който в момента е под наем в Нотингам Форест, но може да напусне тима през този трансферен прозорец, разкри журналистът Николо Скира.

Според информацията Ювентус настоява за постоянен трансфер (наем със задължителна опция за закупуване) за обща сума от 28,5 милиона евро. Междувременно, Фабрицио Романо уточнява, че Челси е съгласен само на преотстъпване с опция за закупуване, докато Астън Вила се е отказал от намерението да си върне бившия си футболист.

27-годишният бразилец е записал осем участия в Премиър лийг този сезон. Той има и четири мача и една асистенция в Лига Европа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 3188
  • 1
Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 1997
  • 0
Дайч: Беше много тъжно

Дайч: Беше много тъжно

  • 23 яну 2026 | 13:29
  • 1111
  • 0
Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 810
  • 0
Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

  • 23 яну 2026 | 12:40
  • 818
  • 0
Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

  • 23 яну 2026 | 12:29
  • 1322
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 19173
  • 75
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 4297
  • 3
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 45474
  • 126
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 1778
  • 1
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 28457
  • 16
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 33387
  • 73