Челси е сред кандидатите за нов отбор на Дъглас Луис

Челси, Астън Вила, Васко да Гама и Аякс се интересуват от халфа на Ювентус Дъглас Луис, който в момента е под наем в Нотингам Форест, но може да напусне тима през този трансферен прозорец, разкри журналистът Николо Скира.

Според информацията Ювентус настоява за постоянен трансфер (наем със задължителна опция за закупуване) за обща сума от 28,5 милиона евро. Междувременно, Фабрицио Романо уточнява, че Челси е съгласен само на преотстъпване с опция за закупуване, докато Астън Вила се е отказал от намерението да си върне бившия си футболист.

🚨🇧🇷 Chelsea are only interested in a loan deal for Douglas Luiz, no obligation to buy element compared to current Forest deal.



Aston Villa are not proceeding; #CFC are interested but only loan/loan with option not mandatory.



➕🎥 https://t.co/4JDHoxMZYn pic.twitter.com/QMgcoGGCOg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026

27-годишният бразилец е записал осем участия в Премиър лийг този сезон. Той има и четири мача и една асистенция в Лига Европа.

Снимки: Gettyimages