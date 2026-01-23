Челси е сред кандидатите за нов отбор на Дъглас Луис

Челси, Астън Вила, Васко да Гама и Аякс се интересуват от халфа на Ювентус Дъглас Луис, който в момента е под наем в Нотингам Форест, но може да напусне тима през този трансферен прозорец, разкри журналистът Николо Скира.
Според информацията Ювентус настоява за постоянен трансфер (наем със задължителна опция за закупуване) за обща сума от 28,5 милиона евро. Междувременно, Фабрицио Романо уточнява, че Челси е съгласен само на преотстъпване с опция за закупуване, докато Астън Вила се е отказал от намерението да си върне бившия си футболист.
27-годишният бразилец е записал осем участия в Премиър лийг този сезон. Той има и четири мача и една асистенция в Лига Европа.
Снимки: Gettyimages