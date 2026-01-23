Глобиха Челси заради хвърлена бутилка

Английският Челси беше глобен със 150 хиляди паунда, след като пластмасова бутилка с вода беше хвърлена от техническата зона на отбора към представителите на Астън Вила в мача между двата отбора от Висшата лига, игран през декември. Отборът от Бирмингам победи с 2:1 на стадион "Стамфорд Бридж", а инцидентът се случи, когато гостите празнуваха успеха си.

"От Челси са признали вината си по случая", се казва в съобщението на Футболната асоциация в петък.

"Сините" гостуват на Кристъл Палас в шампионатен мач в неделя, докато Астън Вила играе срещу Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк".

Chelsea have been fined £150,000 ($203,000) after a water bottle was thrown towards the Aston Villa technical area following December’s Premier League fixture.



Chelsea admitted to the charge but the individual responsible for throwing the bottle could not be identified.



