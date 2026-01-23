Глобиха Челси заради хвърлена бутилка

Английският Челси беше глобен със 150 хиляди паунда, след като пластмасова бутилка с вода беше хвърлена от техническата зона на отбора към представителите на Астън Вила в мача между двата отбора от Висшата лига, игран през декември. Отборът от Бирмингам победи с 2:1 на стадион "Стамфорд Бридж", а инцидентът се случи, когато гостите празнуваха успеха си.
"От Челси са признали вината си по случая", се казва в съобщението на Футболната асоциация в петък.
"Сините" гостуват на Кристъл Палас в шампионатен мач в неделя, докато Астън Вила играе срещу Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк".