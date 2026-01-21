Лондонски клубове с интерес към Стърлинг

Кариерата на Рахийм Стърлинг е в сериозен застой от известно време. 31-годишният играч на Челси се надява да си намери нов клуб през януарския трансферен прозорец и да получава шансове за изява. Новият треньор на "сините" Лиъм Росиниър разкри, че е провел разговор с него, но очакванията са да не разчита на крилото.
Фулъм, Уест Хам и Кристъл Палас имат интерес към привличането на Стърлинг. Наполи също иска да го вземе, но голямата заплата е сериозен проблем за шампиона на Италия. Единственият вариант той да замине за Неапол е, ако Челси се съгласи да поеме част от заплатата му.