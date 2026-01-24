Популярни
Появи се нова информация за Мудрик

  • 24 яну 2026 | 05:06
Футболната асоциация на Англия започна разследване по случая с украинския халф на Челси Михайло Мудрик, който преди това е дал положителна проба за допинг, твърди украинското издание Champion.

Според наличната информация, процесът продължава от приблизително две седмици и скоро се очаква официално решение, което ще повлияе пряко на бъдещата кариера на футболиста.

През декември 2024 г. Мудрик даде положителна проба за мелдоний, забранено вещество. Преди това той беше изиграл 73 мача за лондонския клуб, в които отбеляза 10 гола и направи 11 асистенции.

Последният официален мач на украинеца беше в края на ноември 2024 г., при победата на Челси срещу Хайденхайм с 2:0 в срещата от основната схема на Лигата на конференциите.

