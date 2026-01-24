Появи се нова информация за Мудрик

Футболната асоциация на Англия започна разследване по случая с украинския халф на Челси Михайло Мудрик, който преди това е дал положителна проба за допинг, твърди украинското издание Champion.

Според наличната информация, процесът продължава от приблизително две седмици и скоро се очаква официално решение, което ще повлияе пряко на бъдещата кариера на футболиста.

🚨🇺🇦 Liam Rosenior says Mudryk is a "magnificent player" will speak to him "when it’s right and he’s in a place where I can have an impact, in a positive way, on his career".



(@NizaarKinsella) #CFC pic.twitter.com/nxRWJb37kC — Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) January 23, 2026

През декември 2024 г. Мудрик даде положителна проба за мелдоний, забранено вещество. Преди това той беше изиграл 73 мача за лондонския клуб, в които отбеляза 10 гола и направи 11 асистенции.

Последният официален мач на украинеца беше в края на ноември 2024 г., при победата на Челси срещу Хайденхайм с 2:0 в срещата от основната схема на Лигата на конференциите.