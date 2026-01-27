Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Лацио обяви привличането на Малдини

  • 27 яну 2026 | 22:27
  • 281
  • 0
Отборът на Лацио официално финализира привличането на Даниел Малдини от Аталанта. Сделката е под формата на наем с опция за закупуване, която може да стане задължителна при изпълнението на определени условия. Според информациите общата стойност на трансфера може да достигне 15,5 милиона евро.

Клубовете потвърдиха споразумението, след като по-рано днес играчът премина успешно медицинските си прегледи и подписа своя договор.

Според различни източници, включително Goal, „орлите“ ще платят 1 милион евро за наема, като са предвидени и допълнителни 500 000 евро под формата на бонуси. Опцията за откупуване е на стойност 14 милиона евро и ще се активира автоматично, ако бъдат изпълнени конкретни клаузи по време на шестмесечния му престой на „Стадио Олимпико“.

Малдини е третото ново попълнение за Лацио през януарския трансферен прозорец след пристигането на Кенет Тейлър от Аякс и Петар Ратков от РБ Залцбург.

Даниел е продукт на младежката академия на Милан, където тръгна по стъпките на баща си Паоло Малдини и дядо си Чезаре. Преди да бъде продаден на Монца за 6,5 милиона евро през 2024 г., той натрупа опит под наем в отборите на Специя, Емполи и Монца. Само шест месеца по-късно Даниел беше трансфериран в Аталанта срещу 13 милиона евро. От началото на сезона той има 11 официални мача за тима от Бергамо, в които е допринесъл с една асистенция.

