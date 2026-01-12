Сари: се надява Лацио да привлече „двама или трима играчи“ през лятото

Маурицио Сари призна, че победата като гост над Верона не е била лесна и изрази надежда, че Лацио ще подпише с двама или трима играчи през лятото, за да направи следващата крачка напред. „Бианкочелестите“ си осигуриха успех с 1:0 на стадион „Бентегоди“ в неделя, с което останаха близо до местата, даващи право на участие в европейските турнири в класирането на Серия А. Лацио беше много активен през януарския трансферен прозорец, продавайки Валентин Кастеянос и Матео Гендузи и привличайки Петър Ратков и Кенет Тейлър. Последният беше провел само една тренировка с новия си отбор преди мача, но въпреки това започна като титуляр в центъра на халфовата линия.

„Не знам дали видяхте трибуната на Lazio. Да зарадваш тези хора означава много. Вероятно мачът значеше повече за Verona, отколкото за нас, но ние изиграхме добър двубой. За съжаление, все още ни е трудно да превърнем обема на игра, който създаваме, в реални голови положения. Днес се получи добре. Ние владеехме топката, докато те се опитваха да вкарат на контраатака, нещо, в което са добри. Не беше лесно“, заяви Сари след победата.

Сари сподели и мнението си за новите попълнения на Лацио.

„Предвид уменията и опита му, Тейлър може би ще се адаптира по-бързо. Петър идва от различна среда, малко по-млад е и може да срещне повече трудности. Надявам се да не е така, но това е нещо, което трябва да вземем предвид. Това е труден сезон от самото начало, на фона на трансферното ембарго и контузиите. Опитваме се да създадем основа, така че клубът да може да добави двама или трима играчи през лятото, за да направим крачка напред. Това е единствената ни цел този сезон и клубът е съгласен с нея“, каза още Сари.