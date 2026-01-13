Лацио загуби битката за подписа на унгарски национал

Лацио почти сигурно ще се размине с привличането на халфа на Ференцварош Алекс Тот, след като множество източници сочат, че Борнемут води в надпреварата за подписа му. 20-годишният унгарски национал беше основен избор за заместник на Матео Гендузи, който подписа с Фенербахче.

През последните седмици името на Тот беше свързвано с редица клубове, сред които Нюкасъл, Бетис, Ливърпул и Борусия (Дортмунд).

От Лацио се надяваха да финализират сделката, но офертата на Борнемут е по-примамлива както за Ференцварош, така и за самия футболист.

Тот е продукт на младежката академия на унгарския шампион, като до момента през сезона е отбелязал 2 гола и е направил 5 асистенции в 25 официални мача. Въпреки че навърши 20 години едва през октомври, той вече има 9 мача за мъжкия национален отбор на страната си.

Лацио вероятно ще насочи отново вниманието си към Джовани Фабиан, въпреки че и там исканата от Болоня цена може да се окаже пречка.

