Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио иска да привлече халфа на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, разбра Sportal.bg. Римският клуб прати официална оферта за 17-годишния футболист, който има 14 мача и 1 гол за "червените" от Бистрица през сезона. Преди няколко дни на Апенините се появи информация, че българският тийнейджър е в полезрението на Торино, Дженоа и Удинезе.

От "Олимпико" обаче са решили да действат настъпателно, като предложението на "бианкочелестите" е седемцифрено в евро. Ако ЦСКА 1948 и италианците се разберат за трансфера, Марто Бойчев, който сега е на лагер в Турция с тима на Иван Стоянов, ще смени efbet Лига със Серия "А". Както е известно, съвсем наскоро в елита на Ботуша заигра националът Росен Божинов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия