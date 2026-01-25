Популярни
  Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
Лацио иска да привлече халфа на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, разбра Sportal.bg. Римският клуб прати официална оферта за 17-годишния футболист, който има 14 мача и 1 гол за "червените" от Бистрица през сезона. Преди няколко дни на Апенините се появи информация, че българският тийнейджър е в полезрението на Торино, Дженоа и Удинезе.

От "Олимпико" обаче са решили да действат настъпателно, като предложението на "бианкочелестите" е седемцифрено в евро. Ако ЦСКА 1948 и италианците се разберат за трансфера, Марто Бойчев, който сега е на лагер в Турция с тима на Иван Стоянов, ще смени efbet Лига със Серия "А". Както е известно, съвсем наскоро в елита на Ботуша заигра националът Росен Божинов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

Пропадна контролата на Бдин

Секирово се справи с юношите на Ботев (Пловдив)

Марица (Милево) вкара девет гола

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

