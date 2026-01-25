Лацио продължи да буксува след равен с Лече

Отборът на Лацио не успя да спечели във втори пореден мач, след като направи нулево равенство в гостуването си на тима на Лече от 22-рия кръг на италианската Серия А.

Със загубените две точки „римските орли“ останаха в средата на таблицата, на цели десет точки от шестия Ювентус.

С този резултат момчетата на Маурицио Сари направиха пореден гаф в опита си да се класират за европейските клубни турнири, след като получиха огромен шамар от прекия конкурент Комо в миналия кръг, и то на „Олимпико“, губейки с 0:3.

Лече от своя страна изплува еднолично на 17-ата позиция.

Бившият отбор на Валери Божинов получи подарък от прекия си конкурент за оцеляване Фиорентина, който загуби за първи път от пет срещи насам след 1:2 от Каляри у дома.

Първото по-добро положение на „Вия дел Маре“ дойде в 19-ата минута, когато вратарят на столичани – Иван Проведел, се намеси добре при удар отдалеч на Ласана Кулибали.

В 39-ата минута Илбер Рамадани опита късмета си от дистанция, но топката уцели напречната греда.

Девет минути след началото на второто полувреме Булайе Диа намери коридор за изстрел, но Владимиро Фалконе спаси опита му да прати топката в мрежата.

Четвърт час преди края на редовното време Проведел плонжира, за да спаси изстрел от пряк свободен удар на Рикардо Сотил.

Кенет Тейлър можеше да отбележи за „орлите“ в 89-ата минута, но ударът му от дъгата на наказателното поле профуча покрай дясната греда.

До края на срещата така и не се стигна до гол и по този начин тя завърши без победител и без попадения.

В следващия си мач Лацио ще приеме Дженоа (30.1), с което ще открие и 23-тия кръг на Серия А, докато Лече ще има визита на Торино (1.2).