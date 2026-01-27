Популярни
  Sportal.bg
  Футбол свят
  3. Малдини е пред подписване с Лацио, който привлече нов резервен вратар

Малдини е пред подписване с Лацио, който привлече нов резервен вратар

  • 27 яну 2026 | 11:54
  • 1286
  • 0
Малдини е пред подписване с Лацио, който привлече нов резервен вратар

Атакуващият халф Даниел Малдини рано тази сутрин премина медицинските си прегледи преди да завърши трансфера си от Аталанта в Лацио, съобщават италианските медии.

“Орлите” ще вземат сина на легендарния Паоло Малдини под наем за 1 млн. евро, а пред лятото ще могат да го задържат за постоянно срещу сумата от 11+2 млн. Те ще бъдат задължени да го направят, ако се класират за евротурнирите, а за самия играч е предвиден договор за още четири години при заплата от 1,4 млн. евро на сезон.

24-годишният Малдини пристигна в Аталанта преди година с трансфер от Монца на стойност 13 млн. евро. Оттогава насам обаче той така и не успя да се наложи в състава на бергамаските, като записа едва 658 игрови минути в 22 мача, в които се отчете с три гола и една асистенция. Това му коства и мястото в националия отбор на Италия, за който има шест двубоя.

Междувременно, Лацио обяви привличането на новия си резервен вратар, а именно Едоардо Мота, който пристига от втородивизионния Реджана с дългосрочен договор. “Орлите” платиха 1,2 млн. евро за 21-годишния страж, който ще замести запътилия се за Борнемут Христос Мандас.

