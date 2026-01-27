Борнемут привлече вратар на Лацио

Борнемут официално обяви трансфера на вратаря на Лацио Христос Мандас, който ще играе при “черешките” под наем до края на сезона. 24-годишният футболист ще бъде първият грък, който ще носи екипа на Борнемут.

Лацио го привлече от ОФИ през 2023 година и оттогава той записа 33 мача за “орлите”.

Според някои информации Борнемут ще плати за наема на Мандас 1.5 милиона евро, като при определен брой мачове ще се активира опция за закупуването му срещу още 16 милиона паунда. Ако Борнемут се откаже, ще трябва да заплати допълнително един милион на Лацио.

Италианският клуб незабавно привлече заместник на Мандас. Това е Едоардо Мота, който пристига от втородивизионния Реджана с дългосрочен договор.

„Невероятно чувство е да си част от този клуб“, каза 24-годишният футболист, който е играл два пъти за гръцкия национален отбор. „Чувствам се толкова горд, мечта е за мен да дойда тук и съм наистина щастлив. Още от самото начало, когато разбрах, че Борнемут се интересува, знаех, че искам да дойда. Усеща се магическа атмосфера между играчите и феновете и харесвам начина, по който играе отборът, така че за мен е правилният ход да дойда тук”.