Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Борнемут привлече вратар на Лацио

Борнемут привлече вратар на Лацио

  • 27 яну 2026 | 12:51
  • 421
  • 0
Борнемут привлече вратар на Лацио

Борнемут официално обяви трансфера на вратаря на Лацио Христос Мандас, който ще играе при “черешките” под наем до края на сезона. 24-годишният футболист ще бъде първият грък, който ще носи екипа на Борнемут.

Лацио го привлече от ОФИ през 2023 година и оттогава той записа 33 мача за “орлите”.

Според някои информации Борнемут ще плати за наема на Мандас 1.5 милиона евро, като при определен брой мачове ще се активира опция за закупуването му срещу още 16 милиона паунда. Ако Борнемут се откаже, ще трябва да заплати допълнително един милион на Лацио.

Италианският клуб незабавно привлече заместник на Мандас. Това е Едоардо Мота, който пристига от втородивизионния Реджана с дългосрочен договор.

„Невероятно чувство е да си част от този клуб“, каза 24-годишният футболист, който е играл два пъти за гръцкия национален отбор. „Чувствам се толкова горд, мечта е за мен да дойда тук и съм наистина щастлив. Още от самото начало, когато разбрах, че Борнемут се интересува, знаех, че искам да дойда. Усеща се магическа атмосфера между играчите и феновете и харесвам начина, по който играе отборът, така че за мен е правилният ход да дойда тук”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ендрик за първия си хеттрик в Лион: Не смятам, че присъединяването ми към Лион е грешка

Ендрик за първия си хеттрик в Лион: Не смятам, че присъединяването ми към Лион е грешка

  • 27 яну 2026 | 04:55
  • 7643
  • 1
Треньорът на Жирона коментира дебюта на Тер-Стеген

Треньорът на Жирона коментира дебюта на Тер-Стеген

  • 27 яну 2026 | 03:46
  • 5222
  • 4
Алвеш е близо да заиграе в клуба, който купи

Алвеш е близо да заиграе в клуба, който купи

  • 27 яну 2026 | 03:19
  • 8946
  • 8
Ливърпул се споразумя за австриец

Ливърпул се споразумя за австриец

  • 27 яну 2026 | 02:58
  • 5585
  • 3
Наследникът на починалия президент на Фиорентина ще продължи делото му

Наследникът на починалия президент на Фиорентина ще продължи делото му

  • 27 яну 2026 | 01:04
  • 1682
  • 0
Жирона открадна точка от Хетафе в дебюта на Тер-Стеген

Жирона открадна точка от Хетафе в дебюта на Тер-Стеген

  • 27 яну 2026 | 00:15
  • 1902
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 7462
  • 12
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 8653
  • 16
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 11606
  • 18
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 8046
  • 22
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 10770
  • 3
Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

  • 27 яну 2026 | 09:40
  • 5233
  • 5