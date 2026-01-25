Обрат: Лацио не пуска Романьоли в Катар, въпреки че защитникът се сбогува с феновете и отбора

Защитникът на Лацио Алесио Романьоли ще остане в клуба поне до края на сезона. Това стана ясно след официално изявление на „орлите“ в отговор на информациите за предстоящ трансфер на 30-годишния футболист в катарския Ал-Сад, където треньор е Роберто Манчини.

„Лацио потвърждава, че Алесио Романьоли никога не е бил на пазара, и обявява, че играчът ще остане в клуба. Въпреки многобройните запитвания през последните седмици, намерението на клуба остава твърдо: да задържи играч, считан за лидер на състава и централна фигура в спортния проект както в техническо, така и в лично отношение“, се казва в съобщението на клуба.

Любопитното е, че след съботното реми с Лече самият Романьоли се сбогува както с гостуващата агитка, така и със съотборниците си и целия персонал на отбора. Смяташе се, че от Лацио са постигнали договорка с Ал-Сад за около 10 млн. евро, а бранителят щеше да подпише договор за три години и половина при заплата от 6 млн. евро на сезон. Въпреки това явно изказването на Маурицио Сари след мача, че не иска да се разделя с най-добрия си защитник, е накарало ръководството да спре трансфера, макар и самият Романьоли да го желаеше.

