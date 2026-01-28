Популярни
  Sportal.bg
  Атлетико Мадрид
  Европейската комисия одобри придобиването на Атлетико Мадрид от американски фонд

Европейската комисия одобри придобиването на Атлетико Мадрид от американски фонд

  • 28 яну 2026 | 02:58
  • 141
  • 0
Европейската комисия одобри придобиването на Атлетико Мадрид от американски фонд

Европейската комисия обяви, че е одобрила сделката, при която американският инвестиционен фонд Apollo ще стане мажоритарен акционер в Атлетико Мадрид.

„Европейската комисия одобри, съгласно регламентите за сливания (Merger Regulation), придобиването от Apollo Capital Management, САЩ, на Club Atlético de Madrid S.A.D.“, се казва в официалното съобщение. Органът добавя още, че е одобрил транзакцията, след като е установил, че тя „не създава проблеми с конкуренцията, тъй като компаниите не оперират на едни и същи пазари“.

Споразумението, постигнато между Apollo и Мигел Анхел Хил, главен изпълнителен директор, Енрике Сересо, президент на клуба, и Quantum Pacific Group и Ares Management, основни акционери, беше обявено през ноември 2025 г. Акционерната структура на „дюшекчиите“ преди това споразумение беше доминирана от дружеството Atlético HoldCo (образувано от акциите на Мигел Анхел Хил Марин и Енрике Сересо), към което се присъедини американският фонд Ares (чрез увеличение на капитала през 2021 г., с около 33,96% от това дружество), което го правеше мажоритарен акционер със 70,47% от акциите, докато Quantum Pacific Group на израелския милиардер Идан Офер притежаваше 27,84% от акциите на Атлетико Мадрид.

Освен инвестицията в Атлетико Мадрид, Apollo Sports Capital (ASC) инвестира и в тенис турнирите "Мадрид Оупън" и "Маями Оупън", наред с други инвестиции.

Снимки: Gettyimages

