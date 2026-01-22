Популярни
Галатасарай преговаря и за световен шампион от Атлетико Мадрид

  • 22 яну 2026 | 17:38
  • 680
  • 0
Галатасарай преговаря и за световен шампион от Атлетико Мадрид

След като си осигури Ноа Ланг от Наполи, Галатасарай работи по трансфера на още един футболист със сходен профил - на Тиаго Алмада от Атлетико Мадрид. Според журналиста Сани Ауна турците са отправили оферта за наем до лятото, за който са готови да платят цели 3 млн. евро. Обсъжда се също така включването на клауза за откупуване след това.

24-годишният Алмада е при “дюшекчиите” едва от миналото лято, но е възможно да напусне още този месец. Той беше част от националния отбор на Аржентина, който през 2022 година вдигна световната титла.

Офанзивният футболист трудно намира място в титулярния състав на Атлетико, но пък започна от първата минута в последните два мача, в това число и този точно срещу Галатасарай в сряда вечер, завършил 1:1.

