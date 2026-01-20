Популярни
  Атлетико Мадрид
  2. Атлетико Мадрид
  Атлетико Мадрид се прицели във втори футболист на ПСЖ

Атлетико Мадрид се прицели във втори футболист на ПСЖ

  20 яну 2026 | 04:06
  • 131
  • 0
Атлетико Мадрид се прицели във втори футболист на ПСЖ

Атлетико Мадрид проявява сериозен интерес към нападателя на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош и го разглежда като основна цел за летния трансферен прозорец, съобщи "Марка".

Въпреки че в момента „дюшекчиите“ са съсредоточени върху привличането на нов халф, клубът вече планира подсилването на атаката си за следващия сезон. Според информацията, португалският национал е основният кандидат за позицията на централен нападател.

Наставникът на Атлетико Диего Симеоне високо цени качествата на Рамош. Спортният директор Матеу Алемани е наясно, че за осъществяването на подобен трансфер е необходима предварителна и упорита работа.

Нуждата от нов нападател може да стане належаща, тъй като съществува вероятност през лятото клубът да се раздели с играчи като Антоан Гризман, Александър Сьорлот или дори Хулиан Алварес.

Атлетико Мадрид вече преговаря с потенциален заместник на Распадори
Атлетико Мадрид вече преговаря с потенциален заместник на Распадори

През настоящия сезон 24-годишният Рамош е изиграл 18 мача в Лига 1, в които е отбелязал 4 гола.

Атлетико се опитва да привлече и друг футболист на ПСЖ - Канг-Ин Лий.

Снимки: Gettyimages

