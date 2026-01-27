Симеоне: Трябва да спечелим, но зависим и от други, няма напрежение със спортния директор

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Бодьо/Глимт от последния 8-и кръг на основната фаза на Шампионската лига. „Рохибланкос“ в момента заемат 12-а позиция в класирането и трябва да гонят задължителна победа, ако искат да имат шанс за топ 8. Атлетико обаче ще трябва да разчита и на грешки на отборите преди него.

„Разбирам нуждата от голове и резултати, но трябва да е ясно, че не всичко зависи от нас. Затова трябва със смирение да си свършим работата и да спечелим, а след това ще видим какво ще се случи в другите мачове.

Бодьо/Глимт се представиха много добре като гости, да не говорим за последния им мач срещу Сити. Техният номер 10 (б.ред. - Йенс Хауге) е най-добрият им играч, а отборът като цяло играе много добре, с добри преходи“, започна Симеоне.

Аржентинецът изрази и задоволството си от новия формат на турнира. „Усещането е страхотно. Винаги е имало нужда от победи, а сега тя е още по-голяма. Липсата на реванши създава зрелище, а Шампионската лига е именно това. Последният кръг ще бъде вълнуващ както в горната, така и в долната част на класирането“.

Запитан дали има напрежение между него и спортния директор на Атлетико Матеу Алемани, Симеоне отговори: „Нула. Въпросът за напрежението е към вас, вие сте тези, които го създавате. Както казвам от 14 години, до последния ден всичко може да се случи. Може да има както входящи, така и изходящи трансфери. Важното е, когато пазарът затвори, Атлетико да излезе на печалба.“

Снимки: Imago