Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

  • 12 март 2026 | 01:32
  • 292
  • 0
Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отново коментира информациите, че организацията е одобрила завръщането на Лионел Меси в Барселона през 2023 година. Ръководителят е категоричен, че аржентинецът не е получавал разрешение да облече отново екипа на “блаугранас”.

"Те нямаха одобрението ни и никога не ни питаха за това. Беше невъзможно да се одобри, без да се знае колко ще печели Меси, особено при настоящите правила относно заплатата му. Дори ако цифрите в договора бяха по-малки от реалните, отново би било невъзможно", каза Тебас, цитиран от “Марка”.

Шефът на Ла Лига: Казаното от Чави за Меси изобщо не е вярно
Шефът на Ла Лига: Казаното от Чави за Меси изобщо не е вярно

Президентът на каталунския клуб Жоан Лапорта беше категоричен, че са търсени различни решения, но Хавиер Тебас е бил против тях.

Меси, който сега носи екипа на Интер Маями, напусна Барса през 2021 година, преминавайки в Пари Сен Жермен. Трансферът на аржентинеца в Маями беше обявен през 2023 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

  • 11 март 2026 | 22:44
  • 2525
  • 1
Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

  • 11 март 2026 | 22:27
  • 1394
  • 1
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 11573
  • 56
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 23293
  • 136
Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

  • 11 март 2026 | 21:32
  • 1452
  • 0
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 11 март 2026 | 21:23
  • 1156
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

  • 11 март 2026 | 23:55
  • 25644
  • 206
ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 11 март 2026 | 23:57
  • 20796
  • 40
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 23293
  • 136
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 11573
  • 56
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 17194
  • 30
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 13387
  • 9