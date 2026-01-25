Атлетико Мадрид прибави нова победа и пак наближава Реал и Барса

Атлетико Мадрид продължава отново да се приближава към Реал Мадрид и Барселона, след като постигна четвърта победа в последните си пет мача в Ла Лига. Този път столичани сразиха Майорка с 3:0 у дома в двубой от 21-вия кръг. Освен това тимът на Диего Симеоне вече измести Виляреал от третата позиция.

Успехът за домакините беше заслужен, защото съперникът само веднъж уцели вратата. И все пак имаше един критичен за Атлети момент при 1:0, но гостите пропуснаха.

Дежурният гол на Александър Сьорлот (22’) донесе аванс на “дюшекчиите” в средата на първото полувреме. Този резултат се задържа дълго и за малко в 74-тата да се стигне до изравняване. Тогава Ведат Муричи засече с глава и топката мина много близо до гредата.

Буквално секунди по-късно късметът още веднъж беше с “рохибланкос”, защото се стигна до автогол на Давид Лопес (75’) за 2:0.

Три минути преди края на редовното време Тиаго Алмада блесна с индивидуално изпълнение за 3:0.

Майорка близо до изпадащите и дори може да се озове под чертата в зависимост от резултатите на останалите срещи от кръга.