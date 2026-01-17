Симеоне е набелязъл американски халф на Ювентус

След напускането на Конор Галахър, Атлетико Мадрид е задължен да привлече халф, ако не иска сериозно да изчерпа състава си. Споменават се много имена, а последното, което се появява, е това на Уестън Маккени, според английския журналист Бен Джейкъбс.

27-годишният американски халф в момента играе за Ювентус, а договорът му изтича в края на сезона.

Според информацията, играчът има две оферти от Висшата лига, а турският гранд Бешикташ също се интересува от услугите му. Ювентус иска да го продаде през този зимен трансферен прозорец за сума над 10 милиона евро.

🚨 Atlético Madrid are interested in Juventus and USMNT midfielder Weston McKennie, whose transfer is valued at over €10M with his contract expiring in the summer.



(Source: @JacobsBen) pic.twitter.com/tsgEyFeBe3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 16, 2026