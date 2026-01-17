Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Симеоне е набелязъл американски халф на Ювентус

  • 17 яну 2026 | 23:27
  • 96
  • 0
След напускането на Конор Галахър, Атлетико Мадрид е задължен да привлече халф, ако не иска сериозно да изчерпа състава си. Споменават се много имена, а последното, което се появява, е това на Уестън Маккени, според английския журналист Бен Джейкъбс.

27-годишният американски халф в момента играе за Ювентус, а договорът му изтича в края на сезона.

Според информацията, играчът има две оферти от Висшата лига, а турският гранд Бешикташ също се интересува от услугите му. Ювентус иска да го продаде през този зимен трансферен прозорец за сума над 10 милиона евро.

