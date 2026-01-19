Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Атлетико Мадрид вече преговаря с потенциален заместник на Распадори

  • 19 яну 2026 | 05:26
  • 612
  • 0
Атлетико Мадрид подхожда предпазливо към подсилването на състава си през зимния трансферен прозорец. Кореецът Канг-ин Лий е цел номер едно за подсилване на атаката след напускането на Джакомо Распадори. Спортният директор Матеу Алемани е бил в Париж миналия петък, за да придвижи преговорите, въпреки че няма да е лесно играчът на ПСЖ да се озове на „Метрополитано“, пише "АС".

Ръководителят в Атлетико е наясно с това, както и с факта, че Канг-ин Лий гледа с добро око на възможността да облече червено-бялата фланелка. Сега играчът трябва да вземе решение, тъй като опцията да заиграе за Атлетико винаги му е допадала. Нападателят се чувства добре в Париж, защото усеща, че има важна роля. Той не е ключов играч, но получава минути и признание.

Въпреки това интересът от страна на Атлетико го мотивира. Той знае, че ще пристигне в отбора на Симеоне, за да играе, да се наслаждава на игрово време и да има водеща роля. Решението е негово. Отношенията между двата клуба са много добри и съществуват различни варианти, чрез които той би могъл да се присъедини към Атлетико. Наемът е една от възможностите. Последната дума обаче има самият нападател.

Междувременно ПСЖ иска да поднови договора му. Настоящият му контракт изтича през 2028 г., а намерението на френския клуб е да го удължи. Все още нищо не е решено, а до края на трансферния прозорец остават броени дни. Сделки от такъв мащаб се подготвят бавно – точно това, което Матеу Алемани прави от известно време.

Снимки: Gettyimages

