Педро Нето се извини за грозната си постъпка

Нападателят на Челси Педро Нето няма да запомни с нищо добро мача с Пари Сен Жермен. Французите спечелиха с 5:2 след късни голове, а португалецът участва в неприятна сцена малко преди края. Той избута едно от момчетата, които гонят топките, след като то се забави да му даде коженото кълбо. Момчето се удари в столче, което седеше зад него, и падна на земята, като очевидно изпитваше болка.

O Pedro Neto empurrou o gandula pra pegar a bola 😳



pic.twitter.com/FvJMRcMZ5S — DataFut (@DataFutebol) March 11, 2026

След мача Нето очевидно съжаляваше за действията си. “Искам да извиня на момчето. Направих го веднага след мача. Дадох му фланелката си. Моят френски не е много добър. Витиня дойде да му обясни, че аз не съм такъв човек. Накрая той се засмя, дадох му фланелката си и му се извиних около 35 пъти”, сподели играчът за инцидента.

🎙️Pedro Neto: I gave him my shirt. I'm really sorry about it, I feel I have to apologise to him. My French is not very good, and (Portugal team-mate) Vitinha came over and said to him I was not like this.”



“At the end he (the ball boy) laughed and I gave him my shirt and said… pic.twitter.com/WMJOW58jWu — Blue Season Daily (@BlueSeasonDaily) March 11, 2026