Педро Нето се извини за грозната си постъпка

  12 март 2026 | 10:24
  • 385
  • 0
Педро Нето се извини за грозната си постъпка

Нападателят на Челси Педро Нето няма да запомни с нищо добро мача с Пари Сен Жермен. Французите спечелиха с 5:2 след късни голове, а португалецът участва в неприятна сцена малко преди края. Той избута едно от момчетата, които гонят топките, след като то се забави да му даде коженото кълбо. Момчето се удари в столче, което седеше зад него, и падна на земята, като очевидно изпитваше болка.

След мача Нето очевидно съжаляваше за действията си. “Искам да извиня на момчето. Направих го веднага след мача. Дадох му фланелката си. Моят френски не е много добър. Витиня дойде да му обясни, че аз не съм такъв човек. Накрая той се засмя, дадох му фланелката си и му се извиних около 35 пъти”, сподели играчът за инцидента.

