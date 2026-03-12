Популярни
Започват осминафиналите в Лигата на конференциите

  • 12 март 2026 | 08:00
Започват осминафиналите в Лигата на конференциите

Тази вечер предстоят първите мачове от осминафиналната фаза в Лигата на конференциите. Двойките изглеждат много равностойни, като само в някои от тях има изявен фаворит. Такъв е Кристъл Палас, който ще посрещне АЕК Ларнака от 22:00 часа. Фиорентина пък ще се опита да вземе добър аванс срещу полския Ракув на "Артемио Франки".

АЗ Алкмаар, който по пътя към основната фаза на турнира елиминира Левски, ще е домакин на Спарта (Прага). Интересен ще е и сблъсъкът между Лех (Познан) и Шахтьор (Донецк).

АЕК на българския национал Мартин Георгиев ще се изправи като гост на словенския Целье. Друг тим от Балканите - Самсунспор, ще има трудна задача срещу Райо Валекано.

Страсбург прави силен сезон както в Лига 1, така и на европейската сцена. Днес елзасци гостуват на хърватския шампион Риека. Майнц 05 пък ще има трудна визита на Сигма (Оломоуц).

