Симеоне: Със сигурност имаме нужда от нови футболисти

  • 26 яну 2026 | 04:55
  • 440
  • 0
Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне потвърди, че отборът ще е активен в последните дни от трансферния прозорец и ще опита да привлече нови футболисти, след като се раздели с Конър Галахър и Джакомо Распадори.

“Със сигурност се нуждаем от попълнения и ще направим всичко възможно да си осигурим такива. Говоря всеки ден с Матеу Алемани и той е наясно какви играчи ни трябват”, каза Симеоне след победата с 3:0 над Майорка, изкачила “дюшекчиите” на трето място в класирането в Ла Лига.

“Не ме притеснява, че Хулиан Алварес не вкара гол вняколко поредни мача. Той е изключителен нападател и съвсем скоро ще започне отново да бележи. Всички нападатели предминават през подобни периоди. Хулиан е много ценен за нас”, коментира аржентинският специалист.

“Днес бяхме достатъчно ефективни в предни позиции. Голът на Сьорлот ни даде спокойствие. Друг път се е случвало да пропускаме много ситуации, преди да стигнем до попадение. Статичните положения са все по-важни. Джулиано има страхотно хвърляне от тъч и това севидя при един от головете”, каза още Симеоне.

Снимки: Imago

