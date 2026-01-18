Симеоне с нови похвали към Гризман

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне подчерта важността на различното ниво на Антоан Гризман преди мача от Ла Лига срещу Алавес, пише агенция ДПА. Отборът, воден от Симеоне ще опита да постигне три победи от последните си четири в испанския шампионат при домакинството си в неделя, а Гризман вкара пет гола в последните си шест мача във всички турнири.

„Той винаги е бил играч, който се откроява, с различно ниво на уменията от останалите. Талантът никога не се губи. Имаме нужда от него. Когато се справя добре, той винаги дава важни неща на отбора“, коментира наставникът на мадридчани.

Симеоне: Играчи като Гризман правят разликата

Това е първият път, когато Атлетико ще играе пред своите фенове от 13 декември, когато тимът победи Валенсия с 2:1. Диего Симеоне е щастлив за предстоящото домакинство и призна, че все още обмисля потенциални нови попълнения, преди трансферният прозорец да се затвори в края на месеца.

„Предстои ни мач, в който ще се върнем пред нашите фенове, които не сме виждали от месец, така че се нуждаем от подкрепата на всички. Искаме да изиграем добър мач. Приемам всеки двубой такъв, какъвто е, опитвайки се да се концентрирам максимално върху противника. Работим според това, от което се нуждае отборът. Когато се появи нещо на трансферния пазар, за което ние и клубът мислим, ще го кажем“, добави аржентинският специалист.