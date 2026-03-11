Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бока Хуниорс
  3. Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 11 март 2026 | 21:23
  • 484
  • 0
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Аржентинският гранд Бока Хуниорс представи днес проект за разширяване на стадиона си „Ла Бомбонера", който е на стойност между 50 и 60 милиона американски долара и трябва да увеличи капацитета до 80 хиляди места. В момента трибуните побират 57 хиляди души.

Решението на Бока Хуниорс е следствие на представения от големия местен съперник Ривър Плейт проект за увеличаването на техния стадион „Ел Монументал“. Този ремонт, който Бока Хуниорс планира, е най-големият в цялата 90-годишна история на съоръжението.

„Стадион „Ла Бомбонера“ не се мести, не се строи и нов стадион. Той ще се разширява, като се зачита и уважава неговата идентичност. И си остава на същото място в квартал Ла Бока“, обясни „жълто-синият“ клуб в специално съобщение до медиите и обществеността, в което представи и резюмето на проекта по надграждането на легендарния стадион.

Ривър Плейт ще прави стадиона си един от най-големите в света
Ривър Плейт ще прави стадиона си един от най-големите в света

Стадионът „Алберто Х. Армандо“, както е истинското име, е наричан и „Ла Бонбонера“ масово заради приликата си с кутия с маршмелоу. А решението да се прави ремонтът е след дългогодишно искане на феновете на клуба. В момента по-малко от половината от 126 000 активни членове могат да посещават мачове от лигата и международните турнири. За останалите фенове, които не са членове, достъпът е забранен, тъй като няма места.

Преди два месеца Ривър Плейт обяви планове за изграждане на покрив на стадиона си и разширяване на капацитета до над 100 000 в подготовка да  приеме и мачове от Световното първенство през 2030 г. Мястото ще бъде домакин на мачове от този турнир, който за първи път в историята ще има шест съорганизатори на три различни континента: Аржентина, Парагвай и Уругвай от Северна и Южна Америка; Испания и Португалия от Европа; и Мароко от Африка.

Бока обяви, че работата ще започне по време на Световното първенство през 2026 г. и ще отнеме поне две години.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фен на Барселона отиде на грешния стадион на близо 600 км от Нюкасъл

Фен на Барселона отиде на грешния стадион на близо 600 км от Нюкасъл

  • 11 март 2026 | 16:52
  • 2929
  • 6
Матета се завръща

Матета се завръща

  • 11 март 2026 | 16:50
  • 1244
  • 0
Ювентус преговаря със защитник на Борнемут

Ювентус преговаря със защитник на Борнемут

  • 11 март 2026 | 16:50
  • 1224
  • 0
Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

  • 11 март 2026 | 16:45
  • 1757
  • 1
Бивш шеф на Барселона подкрепи твърдението на Чави за завръщането на Меси

Бивш шеф на Барселона подкрепи твърдението на Чави за завръщането на Меси

  • 11 март 2026 | 16:41
  • 2013
  • 0
Родри тормозел съседите си с дрон

Родри тормозел съседите си с дрон

  • 11 март 2026 | 16:37
  • 928
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Ман Сити, атаки и пред двете врати

Реал Мадрид 0:0 Ман Сити, атаки и пред двете врати

  • 11 март 2026 | 20:35
  • 4294
  • 17
Пари Сен Жермен 1:0 Челси, гол на Баркола

Пари Сен Жермен 1:0 Челси, гол на Баркола

  • 11 март 2026 | 21:06
  • 2763
  • 3
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 12417
  • 108
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 11792
  • 24
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 10354
  • 7
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 13421
  • 116