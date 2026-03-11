Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Аржентинският гранд Бока Хуниорс представи днес проект за разширяване на стадиона си „Ла Бомбонера", който е на стойност между 50 и 60 милиона американски долара и трябва да увеличи капацитета до 80 хиляди места. В момента трибуните побират 57 хиляди души.

Решението на Бока Хуниорс е следствие на представения от големия местен съперник Ривър Плейт проект за увеличаването на техния стадион „Ел Монументал“. Този ремонт, който Бока Хуниорс планира, е най-големият в цялата 90-годишна история на съоръжението.

„Стадион „Ла Бомбонера“ не се мести, не се строи и нов стадион. Той ще се разширява, като се зачита и уважава неговата идентичност. И си остава на същото място в квартал Ла Бока“, обясни „жълто-синият“ клуб в специално съобщение до медиите и обществеността, в което представи и резюмето на проекта по надграждането на легендарния стадион.

Ривър Плейт ще прави стадиона си един от най-големите в света

Стадионът „Алберто Х. Армандо“, както е истинското име, е наричан и „Ла Бонбонера“ масово заради приликата си с кутия с маршмелоу. А решението да се прави ремонтът е след дългогодишно искане на феновете на клуба. В момента по-малко от половината от 126 000 активни членове могат да посещават мачове от лигата и международните турнири. За останалите фенове, които не са членове, достъпът е забранен, тъй като няма места.

Преди два месеца Ривър Плейт обяви планове за изграждане на покрив на стадиона си и разширяване на капацитета до над 100 000 в подготовка да приеме и мачове от Световното първенство през 2030 г. Мястото ще бъде домакин на мачове от този турнир, който за първи път в историята ще има шест съорганизатори на три различни континента: Аржентина, Парагвай и Уругвай от Северна и Южна Америка; Испания и Португалия от Европа; и Мароко от Африка.

Бока обяви, че работата ще започне по време на Световното първенство през 2026 г. и ще отнеме поне две години.

Снимки: Imago