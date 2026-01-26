Адам Уортън казал “да” на Ливърпул

Ливърпул не успя да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Геи, който в крайна сметка премина в Манчестър Сити, но е напът да спечели битката за друг национал на лондончани - Адам Уортън. Според Николо Скира 21-годишният централен полузащитник принципно се е съгласил да приеме офертата на мърсисайдци за петгодишен договор.

Уортън, който има договор с Палас до 2029 година, се представя много силно и с играта си се превърна в трансферна цел на доста клубове, сред които Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид. Според английските медии цената му е между 60 и 70 милиона паунда.

Николо Скира не уточнява дали Ливърпул ще се опита да вземе халфа още до края на зимния трансферен прозорец, но по-скоро се предполага, че сделката ще бъде сключена през лятото.

Евентуалното му привличане на “Анфийлд” пък може да доведе до раздяла на “червените” с Къртис Джоунс, за когото се твърди, че е трансферна цел на Тотнъм. Уатару Ендо също изглежда ще напусне Ливърпул.

🚨 BREAKING: Adam Wharton is on the verge of joining Liverpool after an agreement was reached on a five-year contract.



(@NicoSchira) pic.twitter.com/1KAPJIIv3a — MatchDay Central (@MatchDCentral) January 26, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago