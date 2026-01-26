Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Адам Уортън казал “да” на Ливърпул

Адам Уортън казал “да” на Ливърпул

  • 26 яну 2026 | 11:47
  • 2969
  • 0
Адам Уортън казал “да” на Ливърпул

Ливърпул не успя да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Геи, който в крайна сметка премина в Манчестър Сити, но е напът да спечели битката за друг национал на лондончани - Адам Уортън. Според Николо Скира 21-годишният централен полузащитник принципно се е съгласил да приеме офертата на мърсисайдци за петгодишен договор.

Уортън, който има договор с Палас до 2029 година, се представя много силно и с играта си се превърна в трансферна цел на доста клубове, сред които Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид. Според английските медии цената му е между 60 и 70 милиона паунда.

Николо Скира не уточнява дали Ливърпул ще се опита да вземе халфа още до края на зимния трансферен прозорец, но по-скоро се предполага, че сделката ще бъде сключена през лятото.

Евентуалното му привличане на “Анфийлд” пък може да доведе до раздяла на “червените” с Къртис Джоунс, за когото се твърди, че е трансферна цел на Тотнъм. Уатару Ендо също изглежда ще напусне Ливърпул.

Снимки: Imago

