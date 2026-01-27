Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ливърпул се споразумя за австриец

Ливърпул се споразумя за австриец

  • 27 яну 2026 | 02:58
  • 286
  • 0
Ливърпул се споразумя за австриец

Ливърпул постигна принципно споразумение за подписа на защитника на Аустрия (Виена) Ифеани Ндукве. 17-годишният футболист ще се присъедини към английския клуб това лято, след като навърши 18 години. Очаква се Ндукве да подпише договор с Ливърпул до 2030 г., според официалния уебсайт на виенския клуб .

Ифеани Ндукве е роден във Виена в семейство на майка рускиня и баща нигериец. Ндукве е продукт на младежката система на Аустрия Виена и миналото лято подписа договор с клуба до 2028 г. Той е има и 15 мача за националния отбор на Австрия до 17 години, като е отбелязал един гол.

Според Transfermarkt, текущата стойност на играча е 1 милион евро.

