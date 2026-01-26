Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  3. Геи говори за това колко близо е бил до Ливърпул и как е приел провала на трансфера му на “Анфийлд”

Геи говори за това колко близо е бил до Ливърпул и как е приел провала на трансфера му на “Анфийлд”

  • 26 яну 2026 | 12:20
  • 284
  • 0

Бившият капитан на Кристъл Палас Марк Геи увери, че не съжалява за това, че договореният му трансфер в Ливърпул пропадна преди няколко месеца заради ръководството на “орлите”. В крайна сметка той е запазил увереността, че ще стигне до голям трансфер, а преди това се е фокусирал върху желанието да помогне на Палас, чувствайки се задължен на клуба.

Запитан колко близо е бил до трансфер в Ливърпул в последния ден на летния прозорец. Геи отговори: “Много близо. Медицинският преглед бе почти завършен, а след това всичко бе прекъснато в последния момент. Така че - доста близо. Но аз все още бях добре. Мисленето ми винаги е било да продължа напред към следващата възможност, че ще стане това, което трябва да стане и Бог има план за мен. Просто продължих и се съсредоточих върху това, което мога да направя за Палас".

Английският национал добавя, че дори за миг не е помислил да се опита да форсира трансфера си в Ливърпул с действия, подобни на тези на Александър Исак, който през лятото отказа да играе и тренира с Нюкасъл. “Ако се бях държал по определен начин, щях да направя лоша услуга на Палас, а този клуб ми е дал всичко. Така че най-малкото, което можех да направя, е да отивам всеки ден на работа, да си затварям устата и не коментирам нищо. Не аз давам всичко на футболния клуб, а той ми даде всичко. Те ми дадоха възможност да играя и ни подкрепяха дори когато нещата не вървяха”.

“Сега се радвам, че успях да направя този трансфер в Манчестър Сити. Наистина съм уверен, че това е мястото, където мога да се усъвършенствам и да се развивам като играч".

Снимки: Imago

