  Ливърпул
  2. Ливърпул
Борнемут - Ливърпул (съставите)

  • 24 яну 2026 | 18:19
  • 904
  • 1
Ливърпул гостува на Борнемут в среща от 23-тия кръг на Премиър лийг. Двубоят на “Виталити” е от 19:30 часа.

Шампионите нямат победа в първенството от четири мача насам, в които записаха само равенства. През седмицата обаче тимът набра самочувствие с изразителната победа с 3:0 над Марсилия в Шампионската лига.

Мениджърът Арне Слот залага на същите титуляри от Франция с едно изключение - Коди Гакпо започва вместо Юго Екитике.

Борнемут е в слаба форма, като има само един успех от 14 срещи във всички турнири.

