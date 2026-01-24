Борнемут - Ливърпул (съставите)

Ливърпул гостува на Борнемут в среща от 23-тия кръг на Премиър лийг. Двубоят на “Виталити” е от 19:30 часа.

Шампионите нямат победа в първенството от четири мача насам, в които записаха само равенства. През седмицата обаче тимът набра самочувствие с изразителната победа с 3:0 над Марсилия в Шампионската лига.

Мениджърът Арне Слот залага на същите титуляри от Франция с едно изключение - Коди Гакпо започва вместо Юго Екитике.

Team news in IN 💪 #BOULIV — Liverpool FC (@LFC) January 24, 2026

Борнемут е в слаба форма, като има само един успех от 14 срещи във всички турнири.