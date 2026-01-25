Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Първи контакт между Ливърпул и Чаби Алонсо

Първи контакт между Ливърпул и Чаби Алонсо

  • 25 яну 2026 | 13:30
  • 3975
  • 2

От Ливърпул вече са направили първа крачка за евентуалното привличане на Чаби Алонсо за мениджър, твърди “Ас”. Според изданието наскоро от клуба са говорили с хора от обкръжението на треньора. Отговорът е бил положителен - т.е. испанецът има интерес да работи на “Анфийлд”. По-скоро обаче идеята е той да поема поста след края на сезона.

Чаби Алонсо беше уволнен от Реал Мадрид преди две седмици и името му веднага започна да се спряга като заместник на Арне Слот, под ръководството на когото мърсисайдци не са убедителни. Вчера Ливърпул дори загуби от Борнемут и няма победа от вече пет кръга в Премиър лийг.

Според “Ас” шефовете на Ливърпул са уверили Слот, че той ще си изкара сезона начело на тима.

Чаби Алонсо беше искан от “червените” още преди ангажирането на нидерландеца, но тогава той предпочете да остане в Байер (Леверкузен), с който тъкмо беше спечели титлата в Германия.

Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно
Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона устремен към рекорд за XXI век

Барселона устремен към рекорд за XXI век

  • 25 яну 2026 | 11:20
  • 1803
  • 2
Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Карик разкри какво са си казали със Солскяер

  • 25 яну 2026 | 10:18
  • 4056
  • 0
Мбапе: Моята "Паненка" беше за Браим Диас

Мбапе: Моята "Паненка" беше за Браим Диас

  • 25 яну 2026 | 09:16
  • 9652
  • 6
Милан преследва победа на "Олимпико" срещу амбицирания Рома

Милан преследва победа на "Олимпико" срещу амбицирания Рома

  • 25 яну 2026 | 08:29
  • 902
  • 1
Ювентус и Наполи се изправят един срещу друг в ключов мач от Серия А

Ювентус и Наполи се изправят един срещу друг в ключов мач от Серия А

  • 25 яну 2026 | 08:19
  • 1388
  • 5
Барселона приема Овиедо в мач от Ла Лига

Барселона приема Овиедо в мач от Ла Лига

  • 25 яну 2026 | 08:10
  • 1583
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

  • 25 яну 2026 | 14:31
  • 2521
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 34197
  • 69
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 27979
  • 26
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 22005
  • 30
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 14442
  • 40
Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 13:40
  • 9130
  • 1