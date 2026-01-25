Първи контакт между Ливърпул и Чаби Алонсо

От Ливърпул вече са направили първа крачка за евентуалното привличане на Чаби Алонсо за мениджър, твърди “Ас”. Според изданието наскоро от клуба са говорили с хора от обкръжението на треньора. Отговорът е бил положителен - т.е. испанецът има интерес да работи на “Анфийлд”. По-скоро обаче идеята е той да поема поста след края на сезона.

Чаби Алонсо беше уволнен от Реал Мадрид преди две седмици и името му веднага започна да се спряга като заместник на Арне Слот, под ръководството на когото мърсисайдци не са убедителни. Вчера Ливърпул дори загуби от Борнемут и няма победа от вече пет кръга в Премиър лийг.

Според “Ас” шефовете на Ливърпул са уверили Слот, че той ще си изкара сезона начело на тима.

Чаби Алонсо беше искан от “червените” още преди ангажирането на нидерландеца, но тогава той предпочете да остане в Байер (Леверкузен), с който тъкмо беше спечели титлата в Германия.

