Ливърпул блокира трансфера на Анди Робъртсън в Тотнъм

  • 26 яну 2026 | 09:50
  • 2149
  • 2
Ръководството на Ливърпул се отказва от идеята да продаде Андрю Робъртсън на Тотнъм. В петък двата клуба постигнаха принципна договорка за трансфер на опитния шотландец срещу 5 милиона паунда.

“Шпорите” са били сигурни, че левият бек, чийто договор с мърсисайдци изтича през лятото, ще се присъедини към тях след мача от Шампионската лига в сряда срещу Карабах. В Ливърпул обаче няма да могат да намерят заместник на Робъртсън и затова няма да дадат зелена светлина за трансфера. Идеята бе Костас Цимикас да бъде отзован от Рома, където играе под наем. Двата клуба водят разговори за това, но все още завръщането на гръка на “Анфийлд” до края на месеца не е сигурно, защото “вълците” също трябва да се опитат да намерят негов заместник.

На всичко отгоре в събота нова контузия получи Джо Гомес, така че опциите на Арне Слот в защита са все по-ограничени.

Заради всичко това Ливърпул към момента не смята да пусне Робъртсън, който най-вероятно ще изпълни докрай договора си с шампионите.

Снимки: Imago

