Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

Организаторите на Световния рали шампионат се надяват, че новите технически правила, които ще влязат в сила за сезон 2027, ще да съживят броя на конструкторите, които се състезават във върховата категория на рали спорта. В момента в WRC със заводски отбори участват Тойота и Хюндай, а М-Спорт получи статут на конструктор от страна на ФИА въпреки че Форд не участва официално, но компанията на Малкълм Уилсън от години представлява американския гигант.

Според ФИА повече от 10 тунинг компании са изразили интерес към новите технически правила на Световния рали шампионат, които ще влязат в сила през 2027 година.

Намери ли WRC наследника на Кале Рованпера?

Новите технически правила, които ще обхващат период от 10 години, са създадени с идеята да привлекат към шампионата не само производители, но и тунинг компании. Автомобилите ще се изграждат при таван на разходите от 345 000 евро, ще разполагат с мощност от около 300 конски сили, ще използват тръбно шаси и някои компоненти от категорията Rally2. Първоначално правилата ще позволяват само двигатели с вътрешно горене, но има планове в бъдеще да се отвори възможност и за други технологии при задвижващите системи.

Миналия месец ФИА потвърди, че Project Rally One е първата тунинг компания, която се ангажира да влезе в WRC съгласно новите правила от 2027 година. Компанията е основана от опитния автомобилен инженер Лионел Хансен, бившия рали директор на ФИА и шеф на тима на Citroen в WRC Ив Матон, и Prospeed, ще се изправи срещу Тойота, която е другият потвърден участник, който разработва автомобил по новите регулации на WRC за 2027.

Оливър Солберг изравни 20-годишен рекорд на Маркус Грьонхолм

Другите тимове, които сега участват в категорията Rally1: Хюндай и М-Спорт Форд, все още не са потвърдили официално бъдещето си участие с разработка на нов автомобил за 2027. Но от ФИА твърдят, че новите технически правила са предизвикали безпрецедентен интерес 12 месеца преди въвеждането им.

„Нашият приоритет е да подкрепим всички тунинг компании и производители, които вече са започнали работа по тези проекти - заяви Ксавие Местелан Пинон от ФИА по време на медийна кръгла маса на рали „Монте Карло“ миналата седмица. - Подходът с тунинг компаниите е напълно нов за рали спорта под шапката на ФИА, като позволява на такава компания да хомологира автомобил, и това е огромен успех. Имаме много контакти, повече от 10. Не казвам, че всички 10 ще финализират проектите си, но те проучват как да го направят, така че имаме много работа, за да ги подкрепим, както и нашите производители. Относно самите правила, все още има някои технически детайли за финализиране. В момента сме в процес на подготовка за сезон 2027.“

Ланча с първи точки при завръщането на марката в WRC

По-късно Пинон добави: „Невъзможно е да се каже колко тунинг компании ще се включат през 2027. Честно казано, едва ли ще са 10, това би било голяма изненада. Това е амбициозен проект, защото когато вземеш решение да хомологираш автомобил, трябва да произведеш минимум 10 бройки за две години, както и автомобили за всички, които искат да ги закупят. Това е огромно предизвикателство за тях.“

Наскоро от Project Rally One потвърдиха, че компанията планира да предоставя модел за други компании и отбори, които в момента обмислят дали да влязат в Световния рали шампионат. ФИА очаква скоро да бъде потвърдена и друга тунинг компания, която работи по проект на кола по правилата WRC27.

Ожие: Солберг се представи по-добре от очакваното

„Project Rally One са първата тунинг компания, която официално обяви, че ще хомологира автомобил. За нас това е много важен момент, тъй като е най-добрият начин да докажем, че моделът работи добре. Ще видите, че в бъдеще ще има и други. За нас е много важно да работим и да откриваме неща, които могат да бъдат подобрени, за да сме сигурни, че правилата са подходящи както за тунинг компании, така и за производители“, каза Местелан Пинон.

Този интерес потвърждава пред ФИА, че макар процесът по оформянето на дългосрочното техническо бъдеще на WRC да е бил продължителен, са предприети правилните стъпки за увеличаване на броя на участниците.

Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер

„От моя гледна точка това е изключително важна стъпка, тъй като никога не сме имали такъв интерес към най-високото ниво на рали спорта - допълни Малкълм Уилсън, заместник-президент по спорта на ФИА. - Фактът, че Ксавие спомена за 10 заинтересовани тунинг компании, е показателен... Мисля, че отне много време, за да стигнем до тези технически правила, но това изпрати ясно послание, че тези хора са поели в правилната посока. Това може да донесе само ползи за спорта и да бъде голям плюс за потенциалния нов промоутър на WRC, тъй като ще има повече отбори, производители и конструктори. Това е наистина позитивно.“

Тъй като Toyota в момента е единственият традиционен автомобилен производител, ангажиран с бъдещето на WRC, ФИА признава, че трябва да продължи да работи с производителите, за да ги привлече към шампионата. Федерацията се надява, че след обявяването на новия носител на търговските права на WRC, това ще предложи на производителите ясна пътна карта за бъдещата визия на категорията.

Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

Както беше съобщено по-рано, ФИА очаква да обяви новия собственик на WRC в рамките на следващите два месеца.

На въпрос дали WRC може да се завърне към славните си години от началото на века по отношение на участието на производители, Уилсън добави: „Все още е рано, но ще видим. Промоутърът има ключова роля. Няма причина да не се случи, особено сега с интереса от страна на конструкторите. Имаме доста работа с автомобилните производители, но знаем, че трябва да се работи и с промоутъра, за да се заинтересуват производителите и да получат възвръщаемост на инвестициите си.“

ФИА отново обеща скоро да има нов промоутър на WRC

Снимка: Профил на WRC в Twitter