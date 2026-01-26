Намери ли WRC наследника на Кале Рованпера?

Новият пилот на Тойота Оливър Солберг остави съотборниците си Елфин Еванс и Себастиен Ожие далеч зад себе си в рали "Монте Карло", като те завършиха съответно на второ и трето място. Победата над Ожие, който е безспорният крал на "Монте Карло", беше демонстрация на най-висока класа от страна на сина на световния шампион за 2003 година Петер Солберг. Разбира се, шефът на тима на Тойота в WRC Яри-Мати Латвала беше много доволен след финала на състезанието - както заради Солберг, така и за тройната победа, с която отборът му започна сезона.

„Абсолютно перфектен уикенд, когато успееш да вземеш тройна победа - заяви Латвала в интервю за RallyJournal.com. - Оливър Солберг показа, че е способен да заеме мястото, оставено от Кале Рованпера. Той запълни празнината, която се появи след напускането на Кале. Младият пилот веднага показа, че може да бъде част от битката за титлата."

The last time a Solberg led the drivers’ championship was after Rally New Zealand in 2005 😮#WRC pic.twitter.com/ALsbrho2bp — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 26, 2026

Стойността на победата на Солберг се увеличава и от факта, че тазгодишното издание на рали "Монте Карло" беше изключително трудно. Латвала, често описван като „живата енциклопедия на пътните условия“ в ралитата, припомни, че подобни условия не е имало от много дълго време.

„Това е най-трудното рали за сезона, а условията бяха изключително тежки. Може би веднъж на 15 години се сблъскваш с подобни условия. Пилотите трябваше да се справят с всичко възможно. А представянето на Оливър срещу по-опитни състезатели беше наистина великолепно - каза Латвала, който си припомни, че и той е карал при такива условия в рали "Монте Карло". - През 2013 г. условията бяха подобни, но аз излязох от пътя на Кол дьо Турини, така че знам много добре какво е и как се чувстваше Оливър в края на ралито."

