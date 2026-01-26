Ланча с първи точки при завръщането на марката в WRC

Ланча официално се завърна в Световния рали шампионат в рали "Монте Карло", но състезанието се оказа разочарование за италианската марка. Единият пилот на тима Йоан Росел отпадна още в първата отсечка в четвъртък, а другият - Николай Грязин, излетя от пътя в 12 етап. Двамата се върнаха по системата Супер рали и взеха точки в WRC2 - Грязин завърши 6-и, а Росел - 9-и. Спирането на Грязин беше особено неприятно, тъй като преди 12 етап той беше настигнал лидера Лео Росел и беше само на 10,8 секунди зад него, като в предишните три етапа в събота стопи над половин минута от аванса на французина.

В крайна сметка обаче Ланча записа и точки в генералното класиране. Заради задната си стартова позиция Росел беше сред най-бързите в неделя, като постигна пето време в пауърстейджа, което му донесе 1 точка, но също така спечели и първото място в "Супер неделята", което му осигури още 5 точки. Така след рали "Монте Карло" Росел е 8-и в генералното класиране на WRC с 6 точки, толкова, колкото има и заводският пилот на Тойота Такамото Кацута, който обаче кара Rally1 автомобил.

Успехът на Росел и Ланча в неделя се обяснява с позицията на французина по трасето. Заснежените планински пътища се подобряваха с преминаването на всеки автомобил и много пилоти от Rally2 и дори Rally3 успяха да се конкурират със звездите на заводските отбори с Rally1 коли. Въпреки това Росел се възползва максимално от ситуацията и спечели шест точки за WRC, макар в крайна сметка да завърши едва 18-и в общото класиране заради по-ранното си отпадане. Грязин финишира 13-и в генералното подреждане на рали "Монте Карло".

Заводският отбор на Ланча се оттегли от Световния рали шампионат след сезон 1992, но автомобили на италианската марка продължиха да се появяват в сериите и след това. Сред пилотите, печелили световни титли с Ланча, са Юха Канкунен и Мики Биазион. Сандро Мунари и Марку Ален също се състезаваха с Ланча по време на шампионските си сезони през 1977–78 г.

Йоан Росел спечели и наградата на Forum 8 за най-много първи места по отсечките - той взе 7 етапни победи в WRC2 от 17 отсечки, включени в маршрута на рали "Монте Карло".