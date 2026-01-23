ФИА отново обеща скоро да има нов промоутър на WRC

Международната автомобилна федерация (ФИА) очаква да обяви новия притежател на търговските права на Световния рали шампионат (WRC) в рамките на „следващите няколко месеца“, като споразумението е „много близо“, според заместник-президента на ФИА Малкълм Уилсън.

Бъдещето на WRC се превърна в гореща тема, след като за първи път се появи информация, че настоящият притежател на търговските права, WRC Promoter, собственост на гиганта за енергийни напитки Red Bull и германската инвестиционна компания KW25, беше обявен за продажба през 2024 година. WRC Promoter GmbH придоби търговските права на шампионата през 2013.

През август миналата година ФИА обяви, че ще стартира тръжна процедура за намиране на нов собственик на търговските права. Според различни източници, придобиването на правата първоначално е привлякло потенциални кандидати от Европа, Америка и Близкия изток. Тръжната процедура вече е достигнала етап, в който се извършва комплексна проверка на кандидата, който е най-близо до сделка, за когото се смята, че е базиран в Европа.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем преди това потвърди, че ще бъде изготвен изцяло нов договор за търговските права между ФИА и новия промоутър, който може да бъде с продължителност до 25 години. Същевременно средствата, генерирани от продажбата на тв правата, ще бъдат директно реинвестирани обратно в шампионата.

По време на медийна кръгла маса на първия кръг от сезона на WRC в Монте Карло, Уилсън заяви, че вече има потенциален кандидат с дългосрочна визия за WRC.

„Много сме близо и със сигурност очакваме да имаме някаква форма на потвърждение в рамките на следващите няколко месеца. Това беше наистина дълъг процес и, както знаете, съм купувал и продавал доста компании през годините, но това определено беше огромно предизвикателство“, каза Уилсън.

„В крайна сметка мисля, че всички знаят, че е в мой интерес да намеря правилния промоутър за бъдещето на спорта. Направили сме много щателна проверка на потенциалните кандидати.“

„Важното за мен беше да намеря някой, който има визия и дългосрочен ангажимент. Много от тези, които проявяваха интерес, бяха инвестиционни компании и те гледаха – както обикновено правят – на пет- или седемгодишен изход, което очевидно е добре за тях. Но за мен е важно да имаме някой с дългосрочна визия и ангажимент към WRC, за да върнем спорта там, където вярвам, че трябва да бъде.“

„Отне повече време, отколкото си бях поставил за цел, но се надявам, че сме доста близо. От всички срещи, които имах с потенциални кандидати, съм много уверен, че съм на прав път. Докато сделката не е финализирана, имам твърде много житейски опит, за да мисля, че всичко е приключило, а после да се окаже, че не е. Мога само да кажа, че съм много щастлив и спокоен, но искам да я доведем докрай, което мисля, че е много близо.“

Уилсън също така разкри, че един от ключовите критерии за ФИА е да се гарантира, че федерацията и новият притежател на търговските права на WRC могат да изградят тясно работно партньорство, за да помогнат за растежа на шампионата.

„Едно от нещата, които уточних, е, че промоутърът трябва да бъде много близо до Женева или дори да бъде базиран във ФИА, поне в краткосрочен план, защото трябва да работим заедно, за да развиваме спорта. Те ще имат идеи, а ние се нуждаем от свеж поглед и трябва да бъдем отворени.“

