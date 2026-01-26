Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Оливър Солберг изравни 20-годишен рекорд на Маркус Грьонхолм

Оливър Солберг изравни 20-годишен рекорд на Маркус Грьонхолм

  • 26 яну 2026 | 15:24
  • 119
  • 0

Оливър Солберг записа летящ старт на втория си опит да е заводски пилот в Световния рали шампионат - синът на световния шампион за 2003 година Петер Солберг записа две победи в първите си две състезания за Тойота.

Миналата година Оливър дебютира зад волана на Ярис Rally1 и спечели победата в рали “Естония”, а през 2025 взе и световната титла в WRC2. А през изминалия уикенд Оливър спечели и рали “Монте Карло”, като излезе начело още във втората отсечка на първия кръг за сезона в WRC и не изпусна контрола над състезанието до финала.

Намери ли WRC наследника на Кале Рованпера?
Намери ли WRC наследника на Кале Рованпера?

Шефът на Тойота Яри-Мати Латвала призна, че е очаквал такава атака от Солберг, но в рали “Швеция” на сняг, не и в трудното и асфалтово, поне до дефиниция, рали “Монте Карло”.

С тези две победи в първите си два старта Солберг изравни рекорда на Маркус Грьонхолм от 2006 година - тогава двукратният световен шампион спечели първите си две ралита като пилот на М-Спорт Форд. Маркус триумфира в рали “Монте Карло” след катастрофа на Себастиен Льоб, а след това очаквано победи и в Швеция. Сега предстои да разберем дали Солберг ще удължи тази серия за Тойота в снежното рали “Швеция” след 2 седмици.

Ланча с първи точки при завръщането на марката в WRC
Ланча с първи точки при завръщането на марката в WRC
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Германски шампионат размести календара си заради Верстапен

Германски шампионат размести календара си заради Верстапен

  • 26 яну 2026 | 13:38
  • 389
  • 0
Това са цветовете на новия Макларън MCL40 за тестовете в Барселона

Това са цветовете на новия Макларън MCL40 за тестовете в Барселона

  • 26 яну 2026 | 13:17
  • 677
  • 1
Ред Бул най-после показа RB22 за сезон 2026

Ред Бул най-после показа RB22 за сезон 2026

  • 26 яну 2026 | 13:05
  • 594
  • 0
Какво време очаква отборите от Формула 1 в Барселона?

Какво време очаква отборите от Формула 1 в Барселона?

  • 25 яну 2026 | 21:28
  • 2357
  • 0
Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън

Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън

  • 25 яну 2026 | 21:06
  • 3577
  • 2
Макларън: Без големи промени по болида на тестовете

Макларън: Без големи промени по болида на тестовете

  • 25 яну 2026 | 20:47
  • 1858
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 29498
  • 47
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 30609
  • 11
ЦСКА 1948 2:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

ЦСКА 1948 2:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

  • 26 яну 2026 | 14:42
  • 1887
  • 0
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 18339
  • 3
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 17698
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 12016
  • 2