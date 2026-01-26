Оливър Солберг изравни 20-годишен рекорд на Маркус Грьонхолм

Оливър Солберг записа летящ старт на втория си опит да е заводски пилот в Световния рали шампионат - синът на световния шампион за 2003 година Петер Солберг записа две победи в първите си две състезания за Тойота.

Миналата година Оливър дебютира зад волана на Ярис Rally1 и спечели победата в рали “Естония”, а през 2025 взе и световната титла в WRC2. А през изминалия уикенд Оливър спечели и рали “Монте Карло”, като излезе начело още във втората отсечка на първия кръг за сезона в WRC и не изпусна контрола над състезанието до финала.

Mr 100% 💯



Oliver Solberg joins Marcus Grönholm in winning his first two WRC rallies with a new manufacturer pic.twitter.com/iNIQhQ1SwZ — DirtFish (@DirtFishRally) January 25, 2026

Намери ли WRC наследника на Кале Рованпера?

Шефът на Тойота Яри-Мати Латвала призна, че е очаквал такава атака от Солберг, но в рали “Швеция” на сняг, не и в трудното и асфалтово, поне до дефиниция, рали “Монте Карло”.

С тези две победи в първите си два старта Солберг изравни рекорда на Маркус Грьонхолм от 2006 година - тогава двукратният световен шампион спечели първите си две ралита като пилот на М-Спорт Форд. Маркус триумфира в рали “Монте Карло” след катастрофа на Себастиен Льоб, а след това очаквано победи и в Швеция. Сега предстои да разберем дали Солберг ще удължи тази серия за Тойота в снежното рали “Швеция” след 2 седмици.

Ланча с първи точки при завръщането на марката в WRC

Следвай ни:

Снимки: Imago