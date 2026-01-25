Популярни
Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона
  Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

  25 яну 2026 | 16:56
  • 479
  • 0
Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) завърши шести в WRC2 в първия кръг от Световния рали шампионат – „Монте Карло“.

Грязин беше претендент за победата и вчера преди етап 12 беше втори, на 10,8 секунди от лидера Лео Росел (Ситроен), но излетя от пътя и не може да продължи. Днес той се върна по системата Супер рали и успя да се пребори за 6-ото място в WRC и 13-ата позиция в генералното класиране, като Грязин е най-напред класиралият пилот, завършил по Супер рали.

Неговият съотборник Йоан Росел също завърши по Супер рали, след като отпадна в първата отсечка в четвъртък – победителят в последните три издания на „Монте Карло“ в WRC2 остана девети в групата.

Победата взе по-малкият брат на Йоан – Лео Росел (Ситроен), следван от Роберто Дапра (Шкода) и Артур Пеламург (Хюндай), който се възползва от проблемите на Ерик Камий, като французинът все пак завърши 4-и, след като натрупа 3 минути и 20 секунди наказания.

Снимки: Imago

