Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) завърши шести в WRC2 в първия кръг от Световния рали шампионат – „Монте Карло“.

Грязин беше претендент за победата и вчера преди етап 12 беше втори, на 10,8 секунди от лидера Лео Росел (Ситроен), но излетя от пътя и не може да продължи. Днес той се върна по системата Супер рали и успя да се пребори за 6-ото място в WRC и 13-ата позиция в генералното класиране, като Грязин е най-напред класиралият пилот, завършил по Супер рали.

Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер

Неговият съотборник Йоан Росел също завърши по Супер рали, след като отпадна в първата отсечка в четвъртък – победителят в последните три издания на „Монте Карло“ в WRC2 остана девети в групата.

Победата взе по-малкият брат на Йоан – Лео Росел (Ситроен), следван от Роберто Дапра (Шкода) и Артур Пеламург (Хюндай), който се възползва от проблемите на Ерик Камий, като французинът все пак завърши 4-и, след като натрупа 3 минути и 20 секунди наказания.

First-ever WRC2 victory! 👏



From the third step of the podium in 2025 to the highest step in 2026 — Léo Rossel and Guillaume Mercoiret take a #WRC2 win at Rallye Monte-Carlo!#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/QECEHTMH4d — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 25, 2026

Снимки: Imago