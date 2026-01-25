Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер

Оливър Солберг започна сезон 2026 в Световния рали шампионата с доминантна победа в рали „Монте Карло“, която беше изкована с много силно каране в изключително трудните условия на сняг, лед и киша, които съпроводиха цялото рали.

Младият швед отвори огромен аванс още в четвъртък и петък, след което можеше да си позволи да кара с резерв в събота и неделя. Въпреки това пилотът на Тойота допусна няколко доста сериозни неточности, включително едно излитане от пътя в съботния ден, но дори и тези неточности не се оказаха фатални за него в битката за победата.

В крайното класиране на рали „Монте Карло“ Солберг победи с 51.8 секунди съотборника си Елфин Еванс, за когото остана утешителната награда да спечели пауърстейджа. Подиума с общ пасив от 2:02.2 минути спрямо победителя оформи световният шампион Себастиен Ожие (Тойота), който ще трябва поне още година за победа №11 в домашното си състезание.

С триумфа си този уикенд Солберг в известна степен засенчи своя баща Петер, който така и не успя да спечели рали „Монте Карло“ в своята кариера. Всъщност световният шампион за 2003 година има само един подиум в Княжеството от неговото последно участие в състезанието през 2012 година.

Четвърти в крайното класиране на рали „Монте Карло“ остана Адриен Фурмо с Хюндай, който завърши на 5:59.3 зад Солберг. Петицата оформи Тиери Нювил, който изостана с 4:30.5 от своя съотборник в Хюндай.

След 24 години и 321 ралита серията на М-Спорт в WRC приключи

На отличната шеста позиция се класира победителят в WRC2 Лео Росел със Ситроен, който се възползва от проблемите на пилотите в Rally1, за да завърши в подножието на челната петица. На финала французинът изпревари със само 7.0 секунди Такамото Кацута (Тойота), а зоната на точките допълниха Робето Дапра (Шкода), Артур Пеламор (Хюндай) и Ерик Камий (Шкода), които също карат в WRC2.

Освен Еванс точки от пауърстейджа днес взеха още Солберг, Ожие, Фурмо и Йоан Росел, който се възползва от малко по-добрите условия за пилотите в по-задната част на стартовия списък, за да влезе в топ 5 с автомобила на Ланча от WRC2. Освен французинът оглави и неделното класиране пред Еванс и Фурмо, а четвърти се нареди Матео Фонтана с кола от WRC3, след като по-рано през деня италианецът записа две етапни победи в генералното класиране.

Последната точка от неделното класиране стана притежание на победителя в надпреварата Солберг, който събра общо пет бонус точки. Така с актив от 30 пункта шведът оглавява генералното класиране в WRC пред Еванс и Ожие, които имат съответно 26 и 18 точки.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"

Сезон 2026 в Световния рали шампионат продължава с единствената изцяло снежна надпревара в календара – рали „Швеция“, което ще се проведе между 12 и 15 февруари в Умеа.

