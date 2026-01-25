Ожие: Солберг се представи по-добре от очакваното

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие остана едва трети в любимото си рали „Монте Карло“, в което има 10 победи и беше смятан за големия фаворит за първото място.

Все пак, Ожие отбеляза на финала, че за него това е подиум №15 от 17 старта в рали „Монте Карло“, което също е изключителен успех.

First points on the board in 2026 👀#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/zDUtaPtoWL — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 25, 2026

Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

„Уикендът за нас беше труден – обясни Себ, който в нито един момент не успя да излезе начело в класирането. – Основно се радвам на това, че отново съм на подиума.

„Оливър се представа по-добре от очакваното, но се справи прекрасно. Това е хубаво за световния шампионат, тъй като имаме нещо ново, нямам търпение да се боря с него през сезона.“

Ожие изгледа последните минути от пауърстейджа на Оливър с баща му Петер Солберг, като го беше прегърнал през рамо за кураж, а след летящия финал беше първият, който поздрави световния шампион за 2003 година с успеха на сина му.

Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер