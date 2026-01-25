Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ожие: Солберг се представи по-добре от очакваното

Ожие: Солберг се представи по-добре от очакваното

  • 25 яну 2026 | 19:45
  • 362
  • 0

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие остана едва трети в любимото си рали „Монте Карло“, в което има 10 победи и беше смятан за големия фаворит за първото място.

Все пак, Ожие отбеляза на финала, че за него това е подиум №15 от 17 старта в рали „Монте Карло“, което също е изключителен успех.

Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми
Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

„Уикендът за нас беше труден – обясни Себ, който в нито един момент не успя да излезе начело в класирането. – Основно се радвам на това, че отново съм на подиума.

„Оливър се представа по-добре от очакваното, но се справи прекрасно. Това е хубаво за световния шампионат, тъй като имаме нещо ново, нямам търпение да се боря с него през сезона.“

Ожие изгледа последните минути от пауърстейджа на Оливър с баща му Петер Солберг, като го беше прегърнал през рамо за кураж, а след летящия финал беше първият, който поздрави световния шампион за 2003 година с успеха на сина му.

Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!
Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!
 Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер
Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Шумахер: Не виждам как ще работят заедно Верстапен и Тото Волф

Шумахер: Не виждам как ще работят заедно Верстапен и Тото Волф

  • 25 яну 2026 | 18:56
  • 667
  • 1
ФИА: Колите във Формула 1 трябва да минат на диета

ФИА: Колите във Формула 1 трябва да минат на диета

  • 25 яну 2026 | 17:54
  • 612
  • 0
Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

  • 25 яну 2026 | 17:40
  • 519
  • 0
Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

  • 25 яну 2026 | 16:56
  • 995
  • 0
Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

  • 25 яну 2026 | 16:41
  • 867
  • 1
Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"

  • 25 яну 2026 | 16:17
  • 938
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 44582
  • 151
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 14437
  • 28
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 27953
  • 128
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 10788
  • 8
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 23126
  • 172
Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

  • 25 яну 2026 | 19:34
  • 7510
  • 0