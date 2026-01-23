Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

Тотнъм преговаря с Ливърпул за привличането на Анди Робъртсън, съобщава "Атлетик". 31-годишният бранител бе в плановете на лондончани за следващото лято, когато договорът му с мърсисайдци изтича. Сега обаче “шпорите” искат да го вземат през януари и водят разговори с колегите си от “Анфийлд”.

Капитанът на Шотландия стана втори избор в Ливърпул на позицията ляв краен защитник, след като през лятото бе привлечен Милош Керкез. Той няколко пъти сподели, че иска да играе повече и бъдещето му в клуба не е ясно. Миналото лято Атлетико Мадрид се интересуваше от него. Робъртсън е играч на мърсисайдци от 2017 г. и имаше голям принос за успехите на клуба през последните осем години.

