Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Райо Валекано
  3. Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

  • 12 март 2026 | 22:13
  • 485
  • 0
Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

Райо Валекано направо солидна крачка към 1/4-финалите в Лига на конференциите, след като спечели с 3:1 като гост на Самсунспор в първи мач от 1/8-финалите на турнира. Александре Зуравски (15’, 78’) и Алваро Гарсия (40’) се разписаха за испанците, а Мариус Муандилмаджи (21’) бе точен за домакините.

Срещата започна по отличен начин за испанците, които взеха преднина след само четвърт час игра. Футболистите на Иниго Перес демонстрираха отлична висока преса, при която топката бе отнета, последва бързо разиграване, а в крайна сметка бразилецът Зуравски с шпагат успя да открие. Радостта на Райо Валекано обаче бе бързо охладена, след като Мариус се възползва от много лошо изчистване на два пъти и в крайна сметка изравни.

Все пак испанците отново взеха преднина в последните минути на първата част, когато Алваро Гарсия се възползва от некачествена игра в отбрана на турците при нова бърза атака на тима от мадридското предградие и в крайна сметка реализира. Точка на спора сложи отново Зуравски в последния четвърт час на срещата, когато бразилецът демонстрира страхотна техника пред наказателното поле и след силен удар вкара второто си попадение в двубоя. Реваншът е след седмица в Испания.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

  • 12 март 2026 | 22:32
  • 257
  • 0
Страбсург спечели в Хърватия, но Риека ще продължава да се надява

Страбсург спечели в Хърватия, но Риека ще продължава да се надява

  • 12 март 2026 | 22:27
  • 269
  • 0
Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

  • 12 март 2026 | 22:09
  • 583
  • 0
Играят се четири мача в ЛК, тимът на Мартин Георгиев громи като гост

Играят се четири мача в ЛК, тимът на Мартин Георгиев громи като гост

  • 12 март 2026 | 21:59
  • 10002
  • 6
Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

  • 12 март 2026 | 21:50
  • 801
  • 0
ВАР помогна на Порто да не пропилее отново два гола преднина

ВАР помогна на Порто да не пропилее отново два гола преднина

  • 12 март 2026 | 21:47
  • 743
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 21519
  • 77
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 22331
  • 49
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 3273
  • 2
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 39473
  • 225
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 28480
  • 59
Започна втората порция мачове от програмата на Лига Европа: Ференцварош взе аванс срещу Брага

Започна втората порция мачове от програмата на Лига Европа: Ференцварош взе аванс срещу Брага

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 12304
  • 8