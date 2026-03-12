Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

Райо Валекано направо солидна крачка към 1/4-финалите в Лига на конференциите, след като спечели с 3:1 като гост на Самсунспор в първи мач от 1/8-финалите на турнира. Александре Зуравски (15’, 78’) и Алваро Гарсия (40’) се разписаха за испанците, а Мариус Муандилмаджи (21’) бе точен за домакините.

Срещата започна по отличен начин за испанците, които взеха преднина след само четвърт час игра. Футболистите на Иниго Перес демонстрираха отлична висока преса, при която топката бе отнета, последва бързо разиграване, а в крайна сметка бразилецът Зуравски с шпагат успя да открие. Радостта на Райо Валекано обаче бе бързо охладена, след като Мариус се възползва от много лошо изчистване на два пъти и в крайна сметка изравни.

Все пак испанците отново взеха преднина в последните минути на първата част, когато Алваро Гарсия се възползва от некачествена игра в отбрана на турците при нова бърза атака на тима от мадридското предградие и в крайна сметка реализира. Точка на спора сложи отново Зуравски в последния четвърт час на срещата, когато бразилецът демонстрира страхотна техника пред наказателното поле и след силен удар вкара второто си попадение в двубоя. Реваншът е след седмица в Испания.

Снимки: Imago