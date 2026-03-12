Популярни

  Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

  • 12 март 2026 | 21:50
  • 798
  • 0
Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

Болоня и Рома завършиха наравно 1:1 в един от най-интересните мачове от първите срещи в 1/8-финалите в Лига Европа. И двете попадения в срещата паднаха след почивката, когато първо Федерико Бернардески откри резултата в 50-ата минута, но резервата Лоренцо Пелегрини (71’) изравни. Първата част предложи доста по-постна продукция на феновете на “Ренато Дал’Ара”, но през втората част привърржениците видяха доста по-атрактивна продукция. Цялостно двата италиански тима предложиха равностоен мач, чийто краен изход ще бъде решен след седмица.

След доста постна продукция преди почивката, сякаш истинският старт на този мач дойде с началото на второто полувреме, когато Джонатан Роу демонстрира отлични дрибльорски качества, след което пусна вдясно към Бернардески, който нанесе отличен изстрел и реализира.

“Вълците” реагираха мигновено чрез най-активния си футболист в предни позиции, Дониел Мален, който получи хубав пас, но нацели гредата. Футболистите на Джан Пиеро Гасперини се активизираха много след допуснатото попадение и започнаха да атакуват все по-настървено в търсене на изравнително попадение. То дойде двайсет минути преди края, когато отново нидерландецът се вклини в пеналта и успя да пусне вдясно от себе си към резервата Пелегрини, който реализира. Само няколко минути след това самият Мален пък нацели гредата. Домакините също разтресоха страничната греда след удар на Мартин Витек, но в крайна сметка крайният резултат дойде при равенство, а крайният изход на сблъсъка ще бъде решен след седмица.

