  3. Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

  • 12 март 2026 | 22:32
АЗ Алкмаар победи с 2:1 Спарта (Прага) като домакин в първи 1/8-финален сблъсък от Лигата на конференциите.

В 27-ата минута Ро-Зангело Даал проби добре отляво, влезе в наказателното поле и пусна встрани към Трой Парът, който с хубав изстрел прати топката под напречната греда, давайки преднина на домакините. Това бе неговият 25-ия гол във всички турнири от началото на сезона. В края на първата част Касиус можеше да удвои, но топката срещна гредата след негов удар на от границата на наказателното поле.

Спарта (Прага) започна силно втората част и това бързо имаше ефект. В 50-ата минута Матиаш Войта изравни, след като отблизо отклони топката във вратата след удар на Анди Ървинг от границата на наказателното поле.

След това АЗ Алкмаар натисна сериозно. Удар на Патати срещна гредата, а Суровчик спаси изстрели на Смит, Мийнанс и Коопмайнерс. Домакините заслужено стигнаха до победата след нов гол на Трой Парът в 87-ата минута. Този път нападателят засече от въздуха отново голово подаване на Даал.

Снимки: Imago

