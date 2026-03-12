Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

  12 март 2026 | 22:09
Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

Панатинайкос победи с 1:0 Бетис в Атина в първи 1/8-финален сблъсък в Лига Европа. Тимът от Ла Лига имаше сериозно превъзходство преди почивката, като владееше топката в над 70% от времето, но така и не успя да вземе предимство. Домакините нямаха точен удар.

През втората част имаше много повече събития. Панатинайкос остана с човек по-малко в 59-ата минута, когато Зарури получи втори жълт картон в рамките на десет минути. Тимът на Рафа Бенитес обаче се държеше добре с човек по-малко. В самия край домакините дори получиха дузпа след намесата на ВАР, след като Диего Йоренте не прецени шпагата си в наказателното поле и удари крака на Швидерски. Бранителят също получи втори жълт картон, а Висенте Таборда реализира наказателния удар, носейки победата на Панатинайкос, който остава само с една загуба в последните си 13 домакинства. Това бе и единственият точен изстрел на домакините в днешния двубой.

Рафаел Бенитес няма загуба в Европа с Панатинайкос, като това бе осмият му мача с гръцкия тим в евротурнирите.

Реваншът в Севиля е след седмица.

