Страбсург спечели в Хърватия, но Риека ще продължава да се надява

Страсбург спечели с 2:1 гостуването си на Риека в първи сблъсък от 1/8-финалите в Лига на конференциите. По този начин французите направиха крачка към следващата фаза на турнира. Хоакин Паничели (2’) и Годо (72’) бяха точни за французите, а Майсторович се разписа за домакините. Двата тима изиграха атрактивен двубой с доста положения, като преди почивката французите имаха солидно превъзходство, но след почивката хърватите изравниха играта.

Срещата започна отлино за испанците, които успяха да поведат още във втората минута след бърза атака. Последваха още няколко не лоши положения за гостите, които бяха най-близо до удвояване на преднината си в 10-ата минута, когато отново Паникели пропусна. В 64-ата минута реферът отмени гол на Страсбург поради засада, но те все пак достигнаха до редовно попадение в 78-ата минута, когато отново след бърза многоходова комбинация вкараха. Само четири по-късно Риека намали изоставането си чрез Майсторович, който засече центриране от фал с глава и не остави шансове на стража на французите.

Всичко в сблъсъка ще бъде решено след седмица, когато е реваншът във Франция.

