  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

  • 24 яну 2026 | 08:50
  • 853
  • 0

Отборът на Левски ще заложи и днес на двуразови тренировки на подготвителния си лагер в Анталия. Сутринта “сините” влязоха във фитнеса, а следобед ще са на терен за тактическо занимание. Именно поради тази причина Хулио Веласкес закри последната тренировка преди утрешната контрола срещу Тренчин.

Ради Кирилов призова за "конкуренция без сръдни" и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Двубоят е в неделя, 25 януари, на стадион „KAYA PALAZZO“ и стартира в 15:00 часа. Това ще е и последната проверка на турска земя преди прибирането на тима в София.

