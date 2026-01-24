Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

Отборът на Левски ще заложи и днес на двуразови тренировки на подготвителния си лагер в Анталия. Сутринта “сините” влязоха във фитнеса, а следобед ще са на терен за тактическо занимание. Именно поради тази причина Хулио Веласкес закри последната тренировка преди утрешната контрола срещу Тренчин.

Двубоят е в неделя, 25 януари, на стадион „KAYA PALAZZO“ и стартира в 15:00 часа. Това ще е и последната проверка на турска земя преди прибирането на тима в София.