  1. Sportal.bg
  2. Уестърн Сидни Уондърърс
  3. Краев с нов гол в Австралия, навъртя сто мача

Краев с нов гол в Австралия, навъртя сто мача

  • 7 март 2026 | 10:58
  • 1091
  • 2

Божидар Краев се разписа при поражението на Уестърн Сидни Уондърърс с 1:2 от Нюкасъл Джетс като гост в двубой от двайстия кръг на австралийската елитна дивизия. Бившият играч на Левски беше титуляр и даде аванс за своя тим с глава в 20-ата минута на мача. Той записа своя мач номер 100 в австралийската лига. Българския футболист остана на терена до 79-ата минута, когато бе заменен от Хамонд. В предишният кръг Краев също отбеляза гол, но тогава отборът му спечели с 4:0 срещу Макартър. Отборът на Уестърн Сидни Уондърърс е на дъното в класирането с актив от 20 точки.

Снимки: Imago

